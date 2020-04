Il cast di Amici All Star: da Giordana Angi ad Alberto Urso nessuna sorpresa (Di venerdì 24 aprile 2020) Il cast di Amici All Star è in via di conferma. Il settimanale Chi, in edicola in questi giorni, lo svela. Sarà davvero questo il cast di cantanti e ballerini che rivedremo a maggio su Canale 5? I programmi di Maria De Filippi hanno dovuto subire più di un cambiamento dopo la pandemia da Coronavirus. La prima edizione di Amici All Star era stata annunciata per iniziare subito dopo il serale di Amici di Maria De Filippi ma il virus ha sconvolto i piani di Mediaset, costringendo ad un posticipo. Nel rispetto delle misure di sicurezza sanitarie atte ad evitare contagi, Amici All Star sembra proprio destinato a partire a metà maggio e il settimanale Chi in edicola in questi giorni anticipa il cast. Due i nomi giù ufficiali, confermati da Maria De Filippi nelle scorse settimane. Sono quelli di Enrico Nigiotti e di Michele Bravi, unico ... Leggi su optimagazine AMICI 20 : i casting per la nuova edizione sono iniziati!

Amici All Star anticipazioni cast | Strano indizio sul nuovo possibile partecipante

