Il caso di Rebecca si sblocca: la 14enne di Torino sarà operata in Germania (Di venerdì 24 aprile 2020) Si sblocca il caso di Rebecca, la ragazza del Torinese affetta da patologie rare che non poteva andare all'estero per lʼemergenza coronavirus. La famiglia: "Grande vittoria". Torino – Rebecca potrà essere trasferita e operata in Germania. Si sblocca positivamente, dunque, il caso della 14enne di Forno Canavese. Rebecca, affetta da patologie rare La ragazza è in attesa di un delicato intervento chirurgico che non può essere effettuato in Italia. La giovane è costretta a letto perché affetta da due patologie rare: la malformazione di Chiari e l'ipotensione liquorale. La prima è stata risolta chirurgicamente dopo ben otto interventi. Per la seconda lo scorso 9 marzo la 14enne avrebbe dovuto sottoporsi a una visita all'ospedale Uniklinik di Friburgo, per una diagnostica mirata che, in Italia, al ...

