Il “caso” delle cremazioni a Bergamo addebitate ai cittadini, facciamo ordine (Di venerdì 24 aprile 2020) Ci segnalano i nostri contatti una pletora di articoli di testate più o meno rilevanti sul piano nazioni, segnalazioni e blog relativi alle cremazioni a Bergamo. Sappiamo tutti come è andata la storia, e ve ne abbiamo reso atto nella prima parte. COVID19 è una malattia con cui non si scherza: il fatto che i “benpensanti” vi dicano che muoiono perlopiù soggetti a rischio non significa che non muoiano. Anzi, muoiono, ed alle famiglie non resta che dolore. Dolore e la sepoltura, della quale si occuparono i militari. Rimanemmo molto colpiti dalla segnalazione di un militare nei commenti alla notizia, che con sommo cordoglio espresse il suo rimpianto e condoglianze. Affermando che mai avrebbe voluto, o anzi solo pensato, che un giorno i suoi commilitoni sarebbero stati chiamati ad un ufficio così grave, triste e solenne, sperando che ... Leggi su bufale Il “caso” del medico runner isolato e la confusione delle regole (Di venerdì 24 aprile 2020) Ci segnalano i nostri contatti una pletora di articoli di testate più o meno rilevanti sul piano nazioni, segnalazioni e blog relativi alle. Sappiamo tutti come è andata la storia, e ve ne abbiamo reso atto nella prima parte. COVID19 è una malattia con cui non si scherza: il fatto che i “benpensanti” vi dicano che muoiono perlopiù soggetti a rischio non significa che non muoiano. Anzi, muoiono, ed alle famiglie non resta che dolore. Dolore e la sepoltura, della quale si occuparono i militari. Rimanemmo molto colpiti dalla segnalazione di un militare nei commenti alla notizia, che con sommo cordoglio espresse il suo rimpianto e condoglianze. Affermando che mai avrebbe voluto, o anzi solo pensato, che un giorno i suoi commilitoni sarebbero stati chiamati ad un ufficio così grave, triste e solenne, sperando che ...

borghi_claudio : Guardando i dati ufficiali delle morti per COVID19, supponendo che siano affidabili, non si può non notare il caso… - redazioneiene : Il caso sollevato con Filippo Roma delle mascherine vendute agli ospedali dall’azienda della moglie viceministro de… - zaiapresidente : ?????? 'DISOBBEDIRE SUI TAMPONI HA SALVATO DELLE VITE?'. Il caso Veneto a @redazioneiene di ieri sera. Vi ripropongo i… - yccade : @urbantrain1 Mi stai convincendo sempre di piú! Quando esce il vaccino dobbiamo fare l'esperimento per il bene dell… - Bufalenet : In realtà il comune di #Bergamo ha una sezione #trasparenza in cui ha spiegato puntualmente ogni cosa. Ma temiamo c… -

Ultime Notizie dalla rete : “caso” delle BMW: l’assistente vocale spiega come funziona la tecnologia di bordo Technoblitz