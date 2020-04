Il candidato presidente del Vasco da Gama rivela | Stiamo trattando per avere Ibra e

(Di venerdì 24 aprile 2020) Luiz Roberto Leven Siano,al posto dideldanel 2021, ha intenzione di costruire una squadra di primissima fascia per permettere al club di Rio de Janeiro di tornare ai fasti di un tempo. La formazione bianconera non vince il campionato brasiliano da vent'anni esatti e Leven Siano vuole interrompere questo lungo digiuno: per farlo ilè come detto pronto a costruire una grande squadra e a questo riguardo ha dichiarato senza nascondersi di...

MilanWorldForum : Milan: il futuro di Ibra. Le dichiarazioni dal Brasile -) - Tiziano30443518 : @luisellacost A pensare che questo omuncolo lo aveva candidato a presidente della Repubblica, non saprei se ridere o piangere - advogadacansada : @priskka Arrisco ainda dizer Moro candidato a presidente e Mandetta a vice - Mercato_SerieA : Vasco da Gama, il candidato presidente: 'Trattiamo Ibra e Balotelli, vogliamo la squadra dei sogni'… - Gianni_Pisa : RT @Giulian71863932: @Gianni_Pisa Dovrebbero farlo tutti i Napoletani, Campani, tutti i Meridionali e anche tutti quanti loro che risiedono… -

Ultime Notizie dalla rete : candidato presidente

Il candidato presidente del Vasco da Gama, Siano, sogna in grande e ha messo nel mirino Zlatan Ibrahimovic: il bomber svedese non è l’unico nome sul taccuino La voglia di Zlatan Ibrahimovic è di ...Per quella stessa verità, di cui rimarrò sempre convinto assertore, e non perché – come altri diranno – manchi una maggioranza, anzi nel nome della maggioranza degli iscritti che mi hanno voluto come ...