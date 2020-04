Ibrahimovic: «Ho un contratto con il Milan. Vedremo come finirà» (Di venerdì 24 aprile 2020) Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo futuro in rossonero: «Ho un contratto con il Milan, Vedremo come finirà» Zlatan Ibrahimovic ha rotto il silenzio e affrontato il delicato tema legato al suo futuro: «Ho un contratto con il Milan e Vedremo come finirà, se finirà. Ho detto che voglio giocare a calcio il più a lungo possibile, non si sa mai cosa può succedere». «Sono una persona che vuole esibirsi ed essere in grado di contribuire con qualcosa e non solo giocare solo per quello che ho fatto o per quello che sono. Se fai parte di una squadra, dovresti essere in grado di contribuire con qualcosa. Vedremo cosa succederà», ha concluso l’attaccante svedese ai microfoni di Sportbladet. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Ibrahimovic Milan : è fatta - contratto di 6 mesi

