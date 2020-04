“I vaccini prevengono le malattie | il buon cibo non ne causa altre” | i consigli dei

(Di venerdì 24 aprile 2020) “Una corretta alimentazione, nei primi anni di vita del bambino, puo’ essere considerata alla pari della prevenzione primaria, aiutando ad evitare alcune patologie croniche che si possono avere a distanza di decenni. Se ile, una corretta nutrizione non nealtre”. Lo dichiara alla Dire, Giuseppe Di Mauro, presidente della Societa’ italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps), che aggiunge: “Per avere un anziano piu’ sano, dobbiamo avere un bambino curato bene, che abbia dei corretti stili di vita e nutrizionali”. Difatti il presidente della Sipps presenta ai genitori italiani il progetto ‘Nutripiatto’. Uno strumento di educazione alimentare semplice e intuitivo, formato da un piatto e da una guida, e pensato per bambini ...

giuno73 : RT @LuceForte2: Tutti esperti #salutepubblica accusano #Gates sposta fondi di #OMS su #vaccini da progetti che prevengono realmente malatti… - marino29b : RT @LuceForte2: Tutti esperti #salutepubblica accusano #Gates sposta fondi di #OMS su #vaccini da progetti che prevengono realmente malatti… - LuceForte2 : RT @LuceForte2: Tutti esperti #salutepubblica accusano #Gates sposta fondi di #OMS su #vaccini da progetti che prevengono realmente malatti… - TTgruppo : RT @LuceForte2: Tutti esperti #salutepubblica accusano #Gates sposta fondi di #OMS su #vaccini da progetti che prevengono realmente malatti… - regis_andrea : RT @LuceForte2: Tutti esperti #salutepubblica accusano #Gates sposta fondi di #OMS su #vaccini da progetti che prevengono realmente malatti… -

Ultime Notizie dalla rete : vaccini prevengono

Meteo Web

“Venerdì 24 aprile inizia la Settimana mondiale dell’immunizzazione – ricorda il presidente Fimp – Prevenire, proteggere e immunizzare (Prevent ... che potrebbe coincidere con una nuova ondata di ...Prevenire, proteggere ed immunizzare (Prevent, Protect, Immunize), sono le tre parole chiave anche in un anno così particolare come questo, in cui la sanità mondiale è travolta dalla pandemia da Covid ...