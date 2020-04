I ricercatori italiani che studiano il nuovo Coronavirus

Leggi su feedproxy.google

(Di venerdì 24 aprile 2020) L'impegno per trovare nuovi trattamenti o un vaccino per ilè condiviso da tutto il mondo, ecco alcuni degli studi portati avanti in Italia. di Francesca Camilli Spallanzani di Roma Il 2 febbraio l'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma ha annunciato di aver isolato il virus SARS-CoV-2. Isolare il virus significa estrarlo dal campione biologico in cui si trova e farlo replicare in una coltura cellulare, un passaggio fondamentale per (...) - Scienza e Tecnologia / Medicina, ,, Ricerca scientifica,