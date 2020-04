I Pokémon stanno per tornare su Netflix con la nuova stagione della serie animata

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 24 aprile 2020) Pokémon Company International ha pubblicato un nuovo comunicato stampa che svela novità sulla 23adello show animato dei Pokemon.Sì, lo show animato dei Pokemon è in corso da 22 lunghe stagioni e la 23 è in arrivo! Riceviamo un nuovo trailer che mostra la prossimae se siete fano del franchise, sarete entusiasti di vedere presto questo ritorno. Secondo il trailer USA, lasarà in onda suil 12 giugno.Leggi altro...