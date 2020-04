I barbieri riaprono il 18 maggio? Obbligo di pulizia | mascherine | guanti e appuntamenti

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 aprile 2020) Sarà forse l’ultimo dei problemi in questo momento drammatico, ma milioni di italiani si stanno ritrovando con una folta chioma, spesso disordinata. Isono ormai chiusi da due mesi, anche se purtroppo stanno proliferando casi abusivi di attività a domicilio. Quando si potrà tornare a tagliarsi barba e capelli? E’ pressoché scontato che ciò non accadrà il 4. Il Governo e la task-force di esperti al lavoro sulla Fase 2 ritengono tale settore ad alto rischio, dunque ipotetico contesto adatto ad un nuovo insorgere di focolai. Per questo, come rivela il Corriere della Sera, la riapertura die parrucchieri dovrebbe avvenire il 182020, in concomitanza con quella di bar e ristoranti. Attenzione: cambierà tutto rispetto alle abitudini di un tempo. I gestori, il cui fatturato sarà destinato ...