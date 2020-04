Hubble celebra il suo 30esimo anniversario con un arazzo sfolgorante di nascite stellari

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 24 aprile 2020) Le immagini iconiche e le scoperte scientifiche del telescopio spaziale NASA/ESAhanno ridefinito la nostra visione dell’Universo. Per commemorare tre decenni di scoperte scientifiche, questa immagine è uno degli esempi più fotogenici dei tanti turbolenti vivaiche il telescopio ha osservato nel corso dei suoi 30 anni di vita. L’immagine mostra la nebulosa gigante NGC 2014 e la sua vicina NGC 2020 che insieme compongono parte di una vasta regione di formazione stellare nella Grande Nube di Magellano, una galassia satellite della Via Lattea, distante approssimativamente 163.000 anni luce. Questa immagine è soprannominata il “Corallo Cosmico” in quanto somiglia ad un mondo sottomarino. Il 24 aprile 1990, il telescopio spazialeveniva lanciato a bordo dello Space Shuttle Discovery, insieme ad un equipaggio di cinque ...