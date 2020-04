Guardia Sanframondi | riduzione della Tari per utenze non domestiche

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIn questo momento di grave emergenza per tutto il paese, l’amministrazione comunale diè vicina ai propri concittadini e soprattutto a coloro che ne sono stati maggiormente colpiti. E’ impegno quotidiano dell’amministrazione tradurre questo sentimento in azioni concrete a favore del territorio ecomunità al fine di attenuare e mitigare i pesanti effetti negativi legati all’emergenza coronavirus. Accanto alle misure e alle iniziative già messe in campo, la giunta comunale sta predisponendo ulteriori strumenti di intervento per sostenere il tessuto sociale ed economicocomunità non solo per l’immediato ma anche per la faseripartenza. Ed in vistaripresa, è nostra priorità rispondere alle esigenze delle attività economiche del territorio di ...