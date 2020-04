Gran Bretagna | il Premier Johnson al lavoro a Downing Street da lunedì 27 aprile

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Ilbritannico Borissta pianificando di rientrare alunedì prossimo, 27, dopo la malattia da Covid-19 che lo aveva costretto al ricovero in ospedale, e, per l’aggravarsi della polmonite, al suo trasferimento in sala di rianimazione. Ora dopo l’uscita dal St. Thomas Hospital di Londra e la convalescenza trascorsa nella sua residenza di campagna, BJ è pronto a riprendere le funzioni di Primo Ministro e riprendere la gestione del Paese assunta temporaneamente dal Ministro degli Esteri Dominic Raab. Lo scrive il Telegraph, spiegando cheha detto ai suoi collaboratori di programmare incontri con i singoli Ministri per la prossima settimana in modo da dare nuovo impulso alla strategia di uscita dal lockdown della. Già lunedì 21, ancora in convalescenza nella ...