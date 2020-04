Golf | sfida leggendaria per beneficenza | Woods e Mickelson sfidano Manning e Brady

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 aprile 2020) Due fuoriclasse delcontro due fenomeni del football americano: questo sarà “The Match: Champions for Charity“. Da una parte Tigere Phil, dall’altra Peytone Tom: uno scontro imperdibile su un green diche andrà in scena a fine maggio in Florida, a porte chiuse ma con la diretta tv garantita dall’emittente statunitense TNT. Tutti i proventi saranno devoluti inper sostenere la lotta contro la pandemia. L’evento deve ancora ricevere l’approvazione del PGA Tour ma non dovrebbero esserci problemi, il calendario internazionale delè fermo fino all’11 giugno quando si dovrebbe disputare il Charles Schwab Challenge a Fort Worth (Texas, USA). Queste le dichiarazioni rilasciate da Tiger: “Giocheremo insieme per aiutare tante altre persone. Mostreremo ilin ...