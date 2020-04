#GLOBALDIGITALSTRIKE – Intervista circolare #green tra Annalisa Corrado, Marianna Panzarino e Rossella Muroni (Di venerdì 24 aprile 2020) #GLOBALDIGITALSTRIKE – Intervista circolare #green tra Annalisa Corrado, Marianna Panzarino e Rossella Muroni In occasione dello sciopero globale, #GLOBALDIGITALSTRIKE, organizzato per il 24 aprile 2020 dai Fridays For Future contro la crisi ecologica e per un #ritornoalfuturo post lockdown, Annalisa Corrado, Marianna Panzarino, attivista dei Fridays For Future Roma e Rossella Muroni, ambientalista e deputata, si confrontano online in un’Intervista circolare sull’urgenza di una risposta politica concreta sulle tematiche della rigenerazione economica e ambientale in chiave #green. Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 aprile 2020)traPanzarino e Rossella Muroni In occasione dello sciopero globale,, organizzato per il 24 aprile 2020 dai Fridays For Future contro la crisi ecologica e per un #ritornoalfuturo post lockdown,Panzarino, attivista dei Fridays For Future Roma e Rossella Muroni, ambientalista e deputata, si confrontano online in un’sull’urgenza di una risposta politica concreta sulle tematiche della rigenerazione economica e ambientale in chiave

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #GLOBALDIGITALSTRIKE Intervista