Gli Stati Uniti sono a corto di bombardieri strategici (Di venerdì 24 aprile 2020) Lo scorso 16 aprile cinque bombardieri B-52H dell’Usaf sono decollati dalla base Andersen di Guam, nelle isole Marianne, per ritornare definitivamente negli Stati Uniti, presso la Minot Afb in North Dakota, sede di appartenenza dello stormo. Esattamente tre giorni dopo la dimostrazione di forza data dal “elephant walk”, il sentiero degli elefanti, visto proprio sulla pista della base del Pacifico, i cinque Stratofortress hanno lasciato il presidio dopo 16 anni di ininterrotti dispiegamenti. “I bombardieri strategici Usa continueranno a operare nella regione indo-pacifica, Guam inclusa, al momento e al tempo che riterremo opportuni” sono state le laconiche parole del portavoce dell’Us Strategic Command (Stratcom) che hanno segnato la fine di una lunghissima parentesi che ha visto la presenza senza soluzione di continuità di bombardieri ... Leggi su it.insideover LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA : negli Stati Uniti il maggior numero di contagi nel mondo

Ultime Notizie dalla rete : Gli Stati Meteo: non solo VIRUS, gli STATI UNITI nel CAOS, alle prese con TORNADO distruttivi. Ecco SITUAZIONE e prospettive iLMeteo.it 5 risposte sulla decisione del Consiglio Europeo

Il Fondo sarà probabilmente una delle principali misure europee di sostegno agli stati nazionali per mitigare gli effetti della crisi economica provocata da quella sanitaria, oltre a quelle prese ...

Perché ci dovremmo preoccupare anche per l’Africa

Oltre a dover tutelare la salute pubblica, i governi africani si stanno trovando a dover fare i conti con gli effetti della chiusura di alcune attività e delle restrizioni degli spostamenti. Nella ...

