Giulia Rompel | viviamo emergenza nell’emergenza

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 aprile 2020) Roma – “Gia’ prima dello scoppio della pandemia denunciavamo le condizioni deplorevoli di centinaia di persone che, pur avendo diritto a una degna accoglienza, erano costrette a dormire per strada; oggi denunciamo l’nell’”. Cosi’volontaria di Baobab Experience che, dopo l’ultimo sgombero del campo informale di piazzale Maslax, gestisce un presidio per migranti transitanti a piazzale Spadolini, sempre nei pressi della stazione Tiburtina di Roma. “Gli unici che si sono interessati a queste persone sono stati i nostri volontari e i medici di Msf o Medu, che hanno fatto uno screening e distrubuito mascherine”. Al di la’ degli sforzi degli attivisti e delle Ong, Baobab lamenta una totale assenza delle istituzioni: “Abbiamo fatto due esposti per denunciare la situazione- dice...