Giro d’Italia virtuale 2020, domani la terza tappa: la startlist. C’è Domenico Pozzovivo con l’Italia! Sanchez in rosa, spazio a Colbrelli (Di venerdì 24 aprile 2020) Il Giro d’Italia virtuale 2020 prosegue regolarmente, sabato 25 aprile andrà in scena la terza tappa: i ciclisti si daranno battaglia pedalando sui rulli di casa e utilizzando le moderne tecnologie. Lo scenario della frazione saranno i 27 km conclusivi della Udine-San Daniele del Friuli, sedicesima tappa del Giro d’Italia “reale”. Sarà una corsa molto dura con 550 metri di dislivello complessivo e la complicata salita di Monte di Ragona, 2,8 chilometri al 10,4% di pendenza media (16% di massima). L’Astana difenderà la maglia rosa con Luis Leon Sanchez e Yevgeniy Gidich mentre la Nazionale Italiana si affiderà a Domenico Pozzovivo e a Michele Gazzoli. La Bahrain-McLaren punterà su Sonny Colbrelli ed Enrico Battaglin, la Jumbo-Visma ha scelto Christoph Pfingsten e Timo Roosen, attenzione alla Movistar di Imanol Erviti ed ... Leggi su oasport Giro d’Italia : tutti i podi azzurri nel decennio dal 2010 al 2019. Dai trionfi di Basso e Scarponi al bis di Vincenzo Nibali

Ciclismo - Elia Viviani : "Giro d'Italia ad ottobre ottima opzione. Non mi pesa attendere un anno per andare alle Olimpiadi"

