Giovanni Caccamo, unico italiano nel web festival di Patti Smith (Di venerdì 24 aprile 2020) Il 26 aprile, alle 22:00 (ora italiana), tutti sintonizzati sull'account Instagram dell'associazione non profit Pathway to Paris, che si spende nella lotta contro i cambiamenti climatici. Il profilo ospiterà il Live Streaming festival virtuale in occasione dell'Earth Day's 50th Anniversary. A organizzarlo, Patti Smith con la figlia Jesse (fondatrice dell'associazione insieme a Rebecca Foon). La lineup è di tutto rispetto e vede, tra gli altri, superstar del calibro di Michael Stipe (ex R.E.M.), Flea dei Red Hot Chili Peppers, Cat Power, Ben Harper e Johnny Depp. A rappresentare l'Italia ci sarà il cantautore Giovanni Caccamo, da sempre convinto che sia un dovere "prenderci cura del nostro pianeta, in quanto ospiti di Madre Natura". Com'è nata questa collaborazione? "La scorsa estate ho ...

