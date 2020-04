Gianni Morandi si racconta: “Non lo accetto, questo non è professionale!” (Di venerdì 24 aprile 2020) Gianni Morandi si racconta sui social Icona del bel canto all’italiana, Gianni Morandi non ha bisogno di presentazioni. Una carriera iniziata giovanissimo che gli ha regalato fama a livello mondiale grazie a canzoni indimenticabili. Arrivato alla invidiabile età di 75 anni, continua a stupire tutti i suoi fans regalando momenti di puro divertimento misti ad attimi di gran professionalità. Da un po di anni è molto attivo sui social network dove gli piace intrattenere conversazioni con tutta la gente che lo segue. Il rapporto con i social ed il periodo di isolamento Come molti artisti, Gianni Morandi ha pensato di potenziare la sua presenza social sopratutto per rendere meno tediante questo periodo di quarantena. Attivissimo su Facebook ed Instagram, ha regalato delle dirette interessantissime. Non sono però tutte rose e fiori. Infatti, per le migliaia di ... Leggi su kontrokultura Gianni Morandi ennesima polemica sul cantante - altra foto incriminata (FOTO)

Gianni Morandi la foto mentre sbuccia i piselli i fan notano un dettaglio

Gianni Morandi sbuccia i piselli nella foto i fan notano un dettaglio (Di venerdì 24 aprile 2020)sisui social Icona del bel canto all’italiana,non ha bisogno di presentazioni. Una carriera iniziata giovanissimo che gli ha regalato fama a livello mondiale grazie a canzoni indimenticabili. Arrivato alla invidiabile età di 75 anni, continua a stupire tutti i suoi fans regalando momenti di puro divertimento misti ad attimi di gran professionalità. Da un po di anni è molto attivo sui social network dove gli piace intrattenere conversazioni con tutta la gente che lo segue. Il rapporto con i social ed il periodo di isolamento Come molti artisti,ha pensato di potenziare la sua presenza social sopratutto per rendere meno tedianteperiodo di quarantena. Attivissimo su Facebook ed Instagram, ha regalato delle dirette interessantissime. Non sono però tutte rose e fiori. Infatti, per le migliaia di ...

KontroKulturaa : Gianni Morandi si racconta: 'Non lo accetto, questo non è professionale!' - - RADIOEFFEITALIA : Gianni Morandi - Prima Che Tutto Finisca Feat.Gianluca Grignani - dohsvt : gianni morandi? - ItaliaCharleroi : Ora in onda: Gianni Morandi - Tu che mi hai preso il cuor 1968 Top 28 Posto su Radio Italia Charleroi - radiocalabriafm : GIANNI MORANDI - AL PRIMO SGUARDO -