Germania | Bundesliga in campo con la mascherina

(Di sabato 25 aprile 2020)incon la. E' quanto sarebbe contenuto, secondo 'Der Spiegel', nelle direttive in materia di sicurezza che il ministero del Lavoro si accingerebbe a rendere pubbliche. Il campionato tedesco ha pianificato di riprendere la stagione il prossimo 9 maggio. Ladovrebbe essere fatta in modo "da non scivolare dal viso in caso di scatti veloci, colpi di testa e contrasti di gioco".Secondo questo progetto, se a un giocatore cade ladurante un'azione, questa dovrebbe essere immediatamente interrotta dall'arbitro. Secondo un portavoce dello staff medico della nazionale tedesca "se ai giocatori verrà imposta questa cosa, credo che dovrebbero rifiutarsi". Secondo il ds del Lipsia Markus Kroesche, "è un'idea interessante, ma con lasi può sprintare verso il pallone una volta, non credo tante". Una decisione definitiva ...

nonmipare : RT @ilmessaggeroit: Germania, il ministro del Lavoro alla #bundesliga: «Giocate con la #mascherina» - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Germania, il ministro del Lavoro alla #bundesliga: «Giocate con la #mascherina» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Germania, il ministro del Lavoro alla #bundesliga: «Giocate con la #mascherina» - IlmsgitSport : Germania, il ministro del Lavoro alla #bundesliga: «Giocate con la #mascherina» - ilmessaggeroit : Germania, il ministro del Lavoro alla #bundesliga: «Giocate con la #mascherina» -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Bundesliga

Al momento il contratto è in scadenza nel 2022 ed il giocatore non sembra orientato a partire, se non per la Germania: "Mi piacerebbe comunque giocare allo Schalke 04 in Bundesliga. Se mi vorranno, io ...La prima potrebbe essere la Bundesliga: deciderà la Merkel se il campionato tedesco potrà tornare in campo già il 9 maggio, 9 turni, 25.000 test da fare ai calciatori ogni tre giorni, ma adesso adesso ...