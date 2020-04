Gary Hoffman è il nuovo presidente della Premier League

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 24 aprile 2020) Laha un. Si tratta di, eletto oggi all’unanimità in una riunione speciale andata in scena in videoconferenza.sostituirà così ilad interim Claudia Arney a partire dal 1° giugno.è attualmentedi Monzo Bank Limited, Hastings Group Holdings plc e Coventry Building Society … L'articoloè ilè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.