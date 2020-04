Gaia e Camilla investite, la perizia: Pietro Genovese era al telefono alla guida (Di venerdì 24 aprile 2020) Pietro Genovese era al telefono al momento dell’investimento con Camilla Von Freymann e Gaia Romagnoli. Si complica dunque la posizione del ventenne, accusato di duplice omicidio con aggravanti. Mandava foto e messaggi via whatsapp Una perizia tecnica effettuata dalla polizia postale confermerebbe che a mezzanotte e 27 minuti del 22 dicembre 2019, esattamente al momento dell’impatto, il giovane alla guida stava spedendo alcuni messaggi e foto via whatsapp ai suoi amici. In quel momento il veicolo viaggiava a una velocità superiore ai limiti e Genovese era sotto l’effetto di alcol: al momento dell’impatto i corpi delle due ragazze sono stati travolti in pieno. Gaia e Camilla stavano attraversando di corsa in un punto in cui non c’erano le strisce e mentre Genovese aveva il verde. Le aggravanti all’accusa di omicidio Le accuse di ... Leggi su thesocialpost Incidente Gaia e Camilla : Pietro Genovese era al telefono quando le travolse

“Pietro Genovese al telefono durante incidente”/ Notizia choc su morte Gaia e Camilla

