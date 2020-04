Furio, 61 anni, in casa senza vita. Dopo un anno lo hanno trovato così (Di venerdì 24 aprile 2020) Si chiamava Furio Lescarini aveva 61 anni ed era un anno che nessuno aveva sue notizie: due giorni fa è stato trovato senza vita in una casa di Roccacerro, una frazione di Tagliacozzo, in Abruzzo. Purtroppo l’uomo era in evidente stato di decomposizione, era morto da circa 11 mesi: un dramma della solitudine, per un uomo che non aveva più genitori né fratelli, e che nessuno aveva cercato, nonostante la sua scomparsa. È questo che fa davvero più impressione: nessun amico o parente che lo ha cercato, nessuno. Secondo quanto scrive il quotidiano Il Messaggero, Lescarini era un ex maestro di sci: l’ipotesi più probabile secondo gli inquirenti sarebbe quella del suicidio. Sul suo corpo non c’erano segni di violenza ma sul comodino c’erano diverse scatole di farmaci: Furio potrebbe essersi tolto la vita o potrebbe essere stato ... Leggi su caffeinamagazine "5G diffonde Coronavirus" : è fake news/ Cittadini furiosi in UK : danni a 40 antenne

Raffaele muore a 42 anni - la famiglia furiosa : "Non è stato soccorso in tempo"

