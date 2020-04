Furgone incastrato sotto il Ponte di Ercole | si torna alla normalità

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “Il ritornonormalità è vicino“. E’ il sarcastico commento di Francesco Apperti, consigliere comunale di Speranza per Caserta, dopo che l’ennesimosi èildi. L’ultima volta che un camion si era bloccatoil passaggio della Reggia risale al 10 febbraio scorso. Non tantissimo tempo fa se si considera che dai primi di marzo la circolazione è praticamente nulla a causa delle misure di contenimento dal contagio del Coronavirus. Nessun blocco del traffico, quindi, visto che le arterie cittadine sono deserte. “Ho segnalato più volte che quel dispositivo elettronico/ottico non funzionava a dovere, e comunque non è idoneo per evitare incidenti ed è anche costato il triplo rispetto ad un banale portale con bande ...