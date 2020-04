Francia | Le Graet | «Il calendario della stagione può cambiare»

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il presidenteFedercalcio francese Leha annunciato possibili modifiche alIl presidenteFederazione francese Noel Leha lanciato una proposta per la ripresa, attualmente fissata per il 17 giugno: «Ilpotrebbe. Si potrebbe ripartire con la finale di Coppa die poi tre giorni dopo quella di Coppa di Lega». «In questo modo, si avrebbe modo di assegnare le coppe prima di riprendere il campionato. La volontàLega è quella di ripartire e questa proposta non ha trovato pareri contrari, quindi immagino che sarà accolta favorevolmente». Leggi su Calcionews24.com

Il presidente della Federazione francese Noel Le Graet ha lanciato una proposta per la ripresa della stagione, attualmente fissata per il 17 giugno: «Il calendario potrebbe cambiare. Si potrebbe ...