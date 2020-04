Francesco Totti, la figlia nuova influencer su Tik Tok? Meglio di Giulia De Lellis (Di venerdì 24 aprile 2020) Chanel Totti sbarca su Tik Tok e conquista tutti. La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi si è iscritta già da tempo sul social network più amato dagli adolescenti, dove si diverte a realizzare video ironici in cui canta e balla. I suoi follower intanto stanno aumentando vertiginosamente tanto da aver superato persino un’influencer famosissima come Giulia De Lellis: se i fan di Chanel sono oltre 21 mila con oltre 444 mila like, quelli di Giulia sono fermi a 14mila con appena 7239 mi piace. Il video più visto nelle ultime settimane sulla pagina Tik Tok di Chanel Totti? Quello in cui si esibisce con quasi tutta la famiglia. Nei giorni scorsi infatti la dodicenne ha condiviso una clip in cui canta e balla con il papà, che tiene in braccio la piccola Isabel. Nell’inquadratura poi appare anche il fratello maggiore Christian, mentre ... Leggi su attualitavip.myblog Chanel Totti su Tik Tok con papà Francesco e i fratelli - ma è uguale a mamma Ilary Blasi

Francesco Totti e Ilary Blasi/ I nuovi Sandra Mondaini e Raimondo Vianello?

Chanel Totti sbarca su Tik Tok/ Papà Francesco gli ruba la scena - Ilary Blasi... (Di venerdì 24 aprile 2020) Chanelsbarca su Tike conquista tutti. La secondogenita die Ilary Blasi si è iscritta già da tempo sul social network più amato dagli adolescenti, dove si diverte a realizzare video ironici in cui canta e balla. I suoi follower intanto stanno aumentando vertiginosamente tanto da aver superato persino un’famosissima comeDe: se i fan di Chanel sono oltre 21 mila con oltre 444 mila like, quelli disono fermi a 14mila con appena 7239 mi piace. Il video più visto nelle ultime settimane sulla pagina Tikdi Chanel? Quello in cui si esibisce con quasi tutta la famiglia. Nei giorni scorsi infatti la dodicenne ha condiviso una clip in cui canta e balla con il papà, che tiene in braccio la piccola Isabel. Nell’inquadratura poi appare anche il fratello maggiore Christian, mentre ...

AsrMaiSolaMai10 : Er faina ( cojone de livelli biblici) laziale , per avere soldi da IG deve fare dirette con Francesco Totti( storic… - LaPupaprisca : RT @Aba_Tweet: Francesco @Totti e il senso del calcio (?? via @SalvioEspo, @instagram) - ASRomaMe : @PaolaDiCaro @13RomamoR @_dajedepunta_ chi non conosce Francesco Totti evidentemente non sa del suo lato ironico pu… - Papponicolmicr1 : @_Cotu Bhe se sa quanto amate Francesco Totti voi...te e quelli dopo di te, vai va...va a senti che stanno a di ade… - giampodda : RT @_Cotu: Amare Francesco Totti e ritenere la diretta col Faina una caduta di stile epocale sono concetti che possono convivere senza per… -