Fortnite x Travis Scott | il concerto Astronomical batte ogni record | ecco il nuovo

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 24 aprile 2020)non è solo l'ultimo grande evento organizzato da Epic Games per il suo celebre - e giocatissimo - sparatutto costruttivo. La premiere deldel noto rapper texano rappresenta infatti anche unincredibileper la software house già autrice dei primi capitoli della saga TPS di Gears of War. Stando a quanto pubblicato su Twitter sulla pagina ufficiale del gioco, l'inaugurazione dell'iniziativa Astronimical andata in onda nel corso della notte di ieri ha infatti attratto ben 12,3 milioni di giocatori connessi in contemporanea da un po' tutti i device di riferimento - dalla PS4 al PC, passando pure per i dispositivi mobile iOS e Android. Un numero impressionante, tra fan e curiosi, che ha superato addirittura quello fatto registrare in passato da un altro volto noto dello star system, ...