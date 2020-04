FIFA in soccorso alle Federazioni: pronti 150 milioni di dollari per l’emergenza COVID-19 (Di venerdì 24 aprile 2020) FIFA, stanziati 150 milioni di dollari alle 211 Federazioni affiliate. Le ultime notizie legate all’emergenza Coronavirus Come riportato dall’ANSA, la FIFA ha dato il via libera per aiutare le 211 Federazioni affiliate a fronteggiare l’emergenza COVID-19. La FIFA ha stanziato una prima tranche da 150 milioni di dollari. Nel giro di pochi giorni, poi, verranno rilasciati tutti i finanziamenti operativi dovuti alle Federazioni per gli anni 2019 e 2020. «La pandemia ha causato sfide senza precedenti per l’intera comunità calcistica, così, come governo mondiale della stessa, è dovere della FIFA esserci e supportare le Federazioni con bisogno impellenti. Questo comincia dall’immediata distribuzione di aiuti finanziari alle nostre associazioni, molte di queste in grave difficoltà finanziaria. È il primo step di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 aprile 2020), stanziati 150di211affiliate. Le ultime notizie legate all’emergenza Coronavirus Come riportato dall’ANSA, laha dato il via libera per aiutare le 211affiliate a fronteggiare l’emergenza-19. Laha stanziato una prima tranche da 150di. Nel giro di pochi giorni, poi, verranno rilasciati tutti i finanziamenti operativi dovutiper gli anni 2019 e 2020. «La pandemia ha causato sfide senza precedenti per l’intera comunità calcistica, così, come governo mondiale della stessa, è dovere dellaesserci e supportare lecon bisogno impellenti. Questo comincia dall’immediata distribuzione di aiuti finanziarinostre associazioni, molte di queste in grave difficoltà finanziaria. È il primo step di ...

