«Stiamo seguitando a prenderci in giro finché qualcuno non ci dice che è uscito un vaccino e siamo tutti sereni. Invece di dire ricominciare questo è Meglio rimboccarci le maniche per fare un grande campionato l'anno prossimo». Questo il pensiero del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, intervenuto oggi a "Un Giorno da Pecora", su Rai … L'articolo Ferrero: «Meglio pensare al prossimo campionato» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

