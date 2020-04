Fedez si vendica e Chiara Ferragni furibonda lo minaccia | “Ti stacco il ca**o”

(Di venerdì 24 aprile 2020) In questi giorni di quarantenasono diventati un po’ i Sandra e Raimondo Vianello dei social, con la loro spontaneità e i loro siparietti familiari. I due si divertono anche ad organizzarsi degli scherzi (geniali) a vicenda e il risultato è esilarante, come in questo caso.ha volutorsi di quanto organizzato ai suoi danni dalla moglie qualche settimana fa e così ha architettato il suo piano. Ha comprato una “parrucca da 5 euro”, ne ha tagliato una ciocca e poi ha raggiuntoche dormiva sul terrazzo. Ha accuratamente posizionato la ciocca finta tra la chioma della moglie e, con un rasoio elettrico, ha fatto finta di tagliare i capelli dell’influencer. Il rumore del rasoio ha svegliato all’improvviso, che vedendo il grande ciuffo biondo tagliato e rimasto sul cuscino ha lanciato un urlo ed ...

Attività fisica e baci. Anche per Chiara Ferragni e Fedez non mancano gli allenamenti nelle lunghe giornate di quarantena a causa del Coronavirus. E come al solito scherzano e giocano con i video che ...