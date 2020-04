Fedez si vendica di Chiara Ferragni che lo minaccia | Ti stacco il c

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 24 aprile 2020) Francesca Galici Vendetta compiuta pernei confronti di sua moglie, vittima di una scherzo: la sua reazione è già virale sul web La quarantena a Milano dei Ferragnez è all'insegna del divertimento.hanno mostrato su Instagram numerosi momenti di gioco e di allegria, sia in compagnia di Leone che in coppia. TikTok è diventata la nuova "ossessione" dell'imprenditrice digitale, che il più delle volte coinvolge il marito e il figlio nelle sue coreografie che, proprio perché non perfette, strappano un sorriso e hanno più successo di quelle impeccabili. Non mancano gli scherzi in casa Ferragnez e proprio l'imprrenditrice è stata vittima di suo marito poche ore fa. La sua reazione è stata censurata dal cantante, che ha dovuto interropere il video anche se le parole di...