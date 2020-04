Federica Panicucci, il ritorno a Mattino 5 ci sarà quanto prima (Di sabato 25 aprile 2020) Federica Panicucci, volto noto di Mattino 5 ha da un po’ lasciato la conduzione del programma al collega Francesco Vecchi che aggiorna gli italiani sull’emergenza attuale, ma ha dichiarato che il suo ritorno al timone del palinsesto Mediaset avverà quanto prima. Federica Panicucci, ormai da un bel po’ era la conduttrice che tutti eravamo abituati a vedere al Mattino nel programma Mattino 5. Francesco Vecchi è il giornalista che ha preso il suo posto nell’ultimo periodo ma Federica Panicucci rassicura che presto tornerà lei a raccontarci le storie di cronaca sulla rete Mediaset. “Spero di rientrare presto appena la situazione si normalizza. Conto di rientrare quanto prima. Stiamo dialogando con l’azienda ed il compito informativo in questo momento è importante“. View this post on ... Leggi su bigodino Mattino Cinque - Federica Panicucci pronta a tornare : le sue dichiarazioni

Federica Panicucci | “Tornerò presto in TV - c’è bisogno di leggerezza”

Federica Panicucci pronta per tornare a Mattino 5 (Di sabato 25 aprile 2020), volto noto di5 ha da un po’ lasciato la conduzione del programma al collega Francesco Vecchi che aggiorna gli italiani sull’emergenza attuale, ma ha dichiarato che il suoal timone del palinsesto Mediaset avverà, ormai da un bel po’ era la conduttrice che tutti eravamo abituati a vedere alnel programma5. Francesco Vecchi è il giornalista che ha preso il suo posto nell’ultimo periodo marassicura che presto tornerà lei a raccontarci le storie di cronaca sulla rete Mediaset. “Spero di rientrare presto appena la situazione si normalizza. Conto di rientrare. Stiamo dialogando con l’azienda ed il compito informativo in questo momento è importante“. View this post on ...

bnotizie : Federica Panicucci dialoga con Mediaset per tornare a Mattino 5 - bnotizie : Gossip News: Federica Panicucci non ci sta, Vivi e lascia vivere fa il botto - VelvetGossip - bnotizie : Gossip News: Federica Panicucci non ci sta, Vivi e lascia vivere fa il botto - VelvetGossip - zazoomnews : Federica Panicucci pronta per tornare a Mattino 5 - BITCHYFit : Federica Panicucci torna a Mattino 5? Parla la conduttrice -