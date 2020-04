Fdi: mondo sport e associazioni vanno sostenute (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma – “Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio ha tenuto oggi un incontro in video conferenza con diversi rappresentanti del mondo dello sport, operatori, associazioni e Societa’ sportive Dilettantistiche, nonche’ Enti di Promozione sportiva per fare il punto sulle misure da adottare in questo specifico settore, tra i piu’ colpiti dall’emergenza sanitaria. Facciamo nostre la preoccupazioni che provengono dagli operatori dello sport rispetto allo scenario che si prospetta nella cosi’ detta seconda fase che se non accompagnato da misure e interventi concreti rischia di prolungare e di aggravare la situazione di crisi attuale.” “Abbiamo per questo ritenuto di avviare un confronto per costruire in modo condiviso alcune proposte da avanzare al Presidente Zingaretti nell’ambito della manovra di revisione ... Leggi su romadailynews FdI : “Mondo del turismo in ginocchio. Franceschini - dove sei?”

Coronavirus - Salerno : positivo Edmondo Cirielli - deputato di Fdi ed ex presidente della Provincia (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma – “Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio ha tenuto oggi un incontro in video conferenza con diversi rappresentanti deldello, operatori,e Societa’ive Dilettantistiche, nonche’ Enti di Promozioneiva per fare il punto sulle misure da adottare in questo specifico settore, tra i piu’ colpiti dall’emergenza sanitaria. Facciamo nostre la preoccupazioni che provengono dagli operatori dellorispetto allo scenario che si prospetta nella cosi’ detta seconda fase che se non accompagnato da misure e interventi concreti rischia di prolungare e di aggravare la situazione di crisi attuale.” “Abbiamo per questo ritenuto di avviare un confronto per costruire in modo condiviso alcune proposte da avanzare al Presidente Zingaretti nell’ambito della manovra di revisione ...

Luca4nrgs : @FDI_Parlamento @FratellidItalia @GiorgiaMeloni LA #DITTATURADEMOCRATICA DEVE FINIRE, LA MISURA È QUASI COLMA, IN… - BrignoliLucio : bella idea l’ordine del giorno di FdI sul Mes proprio oggi, così Conte ha già portato a casa il ricompattamento del… - mrcdorazio : @Gio1963J @ricpuglisi Avercene di Cirino Pomicino oggi in Patlamento. Ma non solo tra i 5 stelle che come si sa son… - DeSetter : @GuidoCrosetto Lei Crosetto, cosa consiglia , perché sono capaci tutti a strapparsi i capelli e gridare che le cose… - sanandrea1968 : @LucaBallabio1 #reportrai3 la casta? Di quale casta parla ? Apra gli occhi, in che mondo viviamo. Lega e FDI collus… -

Ultime Notizie dalla rete : Fdi mondo Fdi: mondo sport e associazioni vanno sostenute RomaDailyNews In vacanza con le api

Secondo alcuni Einstein sosteneva che il mondo non potrebbe sopravvivere più di 4 anni senza le api, come ha scritto anche Sylvie Coyaud nell'interessante La scomparsa delle api. In realtà Einstein ...

Ag. Benatia: 'Serie tv su un attaccante della Juve, chiederò di Ronaldo...'

"Sono un appassionato di serie tv e a forza di guardarne la notte, quando il mio cellulare si calma un po', un giorno mi sono detto: ma perché non farne una sul calciomercato?", racconta a Tuttosport.

Secondo alcuni Einstein sosteneva che il mondo non potrebbe sopravvivere più di 4 anni senza le api, come ha scritto anche Sylvie Coyaud nell'interessante La scomparsa delle api. In realtà Einstein ..."Sono un appassionato di serie tv e a forza di guardarne la notte, quando il mio cellulare si calma un po', un giorno mi sono detto: ma perché non farne una sul calciomercato?", racconta a Tuttosport.