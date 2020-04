Fassina | in Ama nuovo lutto | sicurezza lavoratori va garantita

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 aprile 2020) Roma – “Un altroper Coronavirus in Ama, il secondo, un altro morto sul lavoro. E’ inaccettabile! Siamo vicini alla famiglia di Alberto in questo dolorosissimo momento. Ma servono fatti. I sindacati, gia’ nelle settimane scorse hanno evidenziato, con prove documentali inoppugnabili, la carenza di dispositivi di protezione individuale, siamo quindi davanti quantomeno ai ritardi dell’azienda per la messa indella salute dei. Facciamo ancora una volta appello alla sindaca Raggi, e alla giunta tutta, perche’ sialadi tutti i, anche in vista dell’approssimarsi della cosiddetta fase 2 delle riaperture programmate delle attivita’”. Lo dichiara Stefanoconsigliere di Sinistra per Roma e deputato LeU.