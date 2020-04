Fase 2 | dagli incentivi alle bici ai mezzi pubblici | il piano del Governo

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 24 aprile 2020) Dal 4 maggio inizierà la2 tanto attesa. IlConte ha spinto per una riapertura di numerose attività, ma con regole precise che dovranno poter garantire la sicurezza di tutti, attraverso il distanziamento sociale e l’uso di mascherine. Con la ripartenza di moltissimi settori torneranno a muoversi migliaia di lavoratori, sia conche privati. Idem per chi si sposterà per altre regioni, anche non direttamente legate al lavoro. Per questo motivo, l’Esecutivo sta valutando l’ipotesi di fornireforme di trasporto alternativo e non inquinante. La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha anticipato che nel prossimo decreto legge ci sarannoper l’acquisto dielettriche e monopattini. Come ha spiegato in una intervista al Corriere della Sera, sono allo studio ...