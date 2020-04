Facebook Rooms | il social lancia le Stanze per videochiamate fino a 50 persone

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 24 aprile 2020) Facebook lancia altre novità per aiutare le persone a sentirsi più vicine nel corso dei vari lockdown e isolamenti imposti dal coronavirus in mezzo mondo. D’altronde nell’ultimo periodo le videochiamate su Messenger e WhatsApp sono infatti più che raddoppiate nei paesi più colpiti dal Covid-19, come l’Italia, e anche i Live su Facebook e Instagram sono cresciuti esponenzialmente. La novità più importante si chiama Messenger Rooms, un servizio di videochiamate di gruppo che arriverà a poter includere fino a cinquanta utenze. Massima attenzione alla privacy, garantisce il social network, e massimo controllo dell’esperienza. Pochi ricordano che sei anni fa la piattaforma provò a lanciare un servizio simile, e dallo stesso nome, presto archiviato.