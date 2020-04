F1 | l’attacco di Zak Brown | “Si può andare avanti anche senza la Ferrari”

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 aprile 2020) Ieri è arrivato il messaggio della Ferrari, con la paura di abbandonare il circuito di F1 se il tetto massimo del budget cap nella prossima stagione dovesse scendere a 145 milioni di dollari. Poi la pronta risposta di Zak, amministratore delegato della McLaren, che ha attaccato la scuderia di Maranello, come riportato da Motorsport. “Non vorrei vedere la Ferrari uscire dalla F1. Mi dispiacerebbe che qualcuno abbandonasse questo sport ed è una cosa che non vogliamo che accada. Detto questo, penso che la F1 possa sopravviverecon 18 monoposto in griglia. E penso che ci siano altri Costruttori che possano coprire gli slot liberi se la Ferrari decidesse di lasciare. Penso che se il limite del budget cap rimanesse alto, potremmo vedere team che lasciano e potrebbero essere più di 1. La F1 non sopravviverebbe con una griglia limitata a 14 monoposto. ...