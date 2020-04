F1 | Charles Leclerc | “Sento la vicinanza dei tifosi della Ferrari | spero si possa correre

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 aprile 2020) Si naviga a vista e si è in attesa di capire. Il CircusF1 è fermo e non si sa se il Mondiale 2020 potrà davvero iniziare per viagrave criticitàpandemia globale. Diversi appuntamenti sono stati rinviati e in Australia vi è stata la cancellazione per via del contagio nel Team McLaren. Una situazione, dunque, molto difficile che sta facendo riflettere non poco i gestori sul da farsi. La soluzione potrebbe essere quella dia porte chiuse a partire dal 5 luglio in Austria e addirittura gareggiare sul tracciato di Spielberg per due weekend consecutivi, in modo da recuperare almeno uno degli appuntamenti che non sono stati disputati altrove. Da par loro, i piloti non vedono l’ora di calarsi nell’abitacololoro monoposto, consci perònecessità allo stato attuale delle cose di rimanere a casa e ...