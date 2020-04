Europa | un piano da migliaia di miliardi Conte | era impensabile fino a poco fa Il

AzzolinaLucia : Grazie a @GiuseppeConteIT per il lavoro fatto in #Europa con tenacia e determinazione. L'#Italia ha avuto un ruolo… - DavidSassoli : In Europa ci sono persone che non arrivano alla seconda settimana con il loro reddito. Per questo subito un piano… - Europarl_IT : “Ci sono cittadini che non arrivano alla seconda settimana. Abbiamo bisogno di un piano Marshall, finanziato dall’E… - RomoloVisconti1 : RT @AzzolinaLucia: Grazie a @GiuseppeConteIT per il lavoro fatto in #Europa con tenacia e determinazione. L'#Italia ha avuto un ruolo di pr… - marioseventysix : RT @PE_Italia: ??”Abbiamo bisogno di un piano di ricostruzione e ripresa delle nostre economie. Nessuno può pensare di farcela da solo. Dob… -

Europa piano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Europa piano