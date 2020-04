Eredivisie, Cambuur: «Stop campionato? Decisione senza precendenti» (Di venerdì 24 aprile 2020) Stop all’Eredivisie: il Cambuur, prima classificata nella seconda divisione olandese, contesta la Decisione della Federazione La Federcalcio olandese, dopo una riunione con i club, ha annunciato lo Stop definitivo al campionato di Eredivisie 2019/20. La scelta di non assegnare il titolo e di bloccare promozioni e retrocessioni ha generato un clima di contestazione. Il Cambuur, club attualmente primo in classifica nella Eerste Divisie (Serie B olandese), di dice pronto a intraprendere le vie legali. Ecco le parole del tecnico, Henk de Jong: «Normalmente ho tutto il rispetto per chi prende le decisioni nella KNVB. Ma ora è crollato a meno di zero». Il direttore sportivo del club oranje, Ard de Graaf, ha aggiunto: «È una Decisione senza precedenti. Sono sbalordito, la trovo incomprensibile. Perché decidere con due misure? I posti ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 aprile 2020)all’: il, prima classificata nella seconda divisione olandese, contesta ladella Federazione La Federcalcio olandese, dopo una riunione con i club, ha annunciato lodefinitivo aldi2019/20. La scelta di non assegnare il titolo e di bloccare promozioni e retrocessioni ha generato un clima di contestazione. Il, club attualmente primo in classifica nella Eerste Divisie (Serie B olandese), di dice pronto a intraprendere le vie legali. Ecco le parole del tecnico, Henk de Jong: «Normalmente ho tutto il rispetto per chi prende le decisioni nella KNVB. Ma ora è crollato a meno di zero». Il direttore sportivo del club oranje, Ard de Graaf, ha aggiunto: «È unaprecedenti. Sono sbalordito, la trovo incomprensibile. Perché decidere con due misure? I posti ...

cicciopuz : RT @Milestemplaris: L'allenatore del SC Cambuur Henk de Jong, primo in classifica in Eerste Divisie, ha commentato la decisione della KNVB… - INTER291103 : RT @Milestemplaris: L'allenatore del SC Cambuur Henk de Jong, primo in classifica in Eerste Divisie, ha commentato la decisione della KNVB… - Milestemplaris : L'allenatore del SC Cambuur Henk de Jong, primo in classifica in Eerste Divisie, ha commentato la decisione della K… - TuttoMercatoWeb : Stop Eredivisie. La furia del Cambuur: 'Decisione totalmente incomprensibile' - marcullo02 : RT @Milestemplaris: ADO e RKC rimangono in ED (l’RKC si conferma la squadra più fortunata della galassia, e si gioca il titolo assoluto co… -

Ultime Notizie dalla rete : Eredivisie Cambuur Eredivisie, Cambuur: «Stop campionato? Decisione senza precendenti» Calcio News 24 Eredivisie, Cambuur: «Stop campionato? Decisione senza precendenti»

La Federcalcio olandese, dopo una riunione con i club, ha annunciato lo stop definitivo al campionato di Eredivisie 2019/20. La scelta di non assegnare il titolo e di bloccare promozioni e ...

CORONAVIRUS - Ufficiale: Olanda, l'Eredivisie si ferma, Ajax primo, ma niente titolo

Per la prima volta dal 1956 un campionato olandese non viene terminato. L'RKC e l'Ado den Haag, le ultime due dell'Eredivisie, non scenderanno dunque in Eerste Divisie. Mentre il Cambuur e il de ...

La Federcalcio olandese, dopo una riunione con i club, ha annunciato lo stop definitivo al campionato di Eredivisie 2019/20. La scelta di non assegnare il titolo e di bloccare promozioni e ...Per la prima volta dal 1956 un campionato olandese non viene terminato. L'RKC e l'Ado den Haag, le ultime due dell'Eredivisie, non scenderanno dunque in Eerste Divisie. Mentre il Cambuur e il de ...