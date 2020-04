Ennio Morricone: “Il pubblico non c’è, e il silenzio dà silenzio. Lo Stato faccia qualcosa” (Di venerdì 24 aprile 2020) Contemporaneo, quindi rivolto ad un nuovo far musica rispetto ai suoi illustri predecessori, è comunque il compositore per eccellenza, soprattutto di colonne sonore di fama mondiale. Con l’avvento dell’industria cinematografica ‘moderna’, le sue note hanno accompagnato milioni di italiani – e non – nell’intricato mondo dei sentimenti e delle emozioni. Motivi per i quali diviene anche naturale pensare al M° Ennio Morricone, come ad una persona giustamente agiata che, come quanti nelle sue stesse disponibilità economiche, possono trascorrere il lockdown in serenità, confortati dagli agi e dal comfort di case spaziose e bellissime. “Orchestre non lavorano, lo Stato faccia qualcosa” Ma nel suo caso non così, musicista ‘di razza’, nell’anima, Morricone è invece abbastanza ... Leggi su italiasera I Fatti Vostri - puntata 10 Aprile 2020 : Venerdì Santo - Ennio Morricone ospite di Giancarlo Magalli e news coronavirus

C'era una volta in America : la musica di Ennio Morricone risuona su piazza Navona deserta (VIDEO)

Coronavirus - la colonna sonora di Ennio Morricone risuona su una piazza Navona deserta (Di venerdì 24 aprile 2020) Contemporaneo, quindi rivolto ad un nuovo far musica rispetto ai suoi illustri predecessori, è comunque il compositore per eccellenza, soprattutto di colonne sonore di fama mondiale. Con l’avvento dell’industria cinematografica ‘moderna’, le sue note hanno accompagnato milioni di italiani – e non – nell’intricato mondo dei sentimenti e delle emozioni. Motivi per i quali diviene anche naturale pensare al M°, come ad una persona giustamente agiata che, come quanti nelle sue stesse disponibilità economiche, possono trascorrere il lockdown in serenità, confortati dagli agi e dal comfort di case spaziose e bellissime. “Orchestre non lavorano, loqualcosa” Ma nel suo caso non così, musicista ‘di razza’, nell’anima,è invece abbastanza ...

chetempochefa : 'Ogni mattina cammino su e giù per casa, fino a compiere 4 km di tragitto. Faccio il giro dal salone alla cucina, u… - santa_cecilia : In occasione del Natale di Roma, un saluto a tutti voi da un romano d'eccezione: Ennio Morricone! A seguire, gli Ar… - italiaserait : Ennio Morricone: “Il pubblico non c’è, e il silenzio dà silenzio. Lo Stato faccia qualcosa” - lancellone : RT @chetempochefa: 'Ogni mattina cammino su e giù per casa, fino a compiere 4 km di tragitto. Faccio il giro dal salone alla cucina, un cir… - AntonyGigi1 : 'Audizione a Cremona' | Gabriel's Oboe - Ennio Morricone | by Lena Yokoy... -

Ultime Notizie dalla rete : Ennio Morricone L'accorato appello di Morricone: "Preoccupato per orchestre, Stato intervenga" Adnkronos L'accorato appello di Morricone: "Salviamo le nostre orchestre"

È l'accorato appello lanciato dal celebre compositore e direttore d'orchestra Ennio Morricone che, nel corso di un intervento alla "Vita in Diretta", ha espresso estrema preoccupazione per i musicisti ...

L'accorato appello di Morricone: "Preoccupato per orchestre, Stato intervenga"

Non sento il bisogno di promuovere l'orchestra, è già promossa per se stessa per il lavoro che fa, ma veramente sono preoccupato". E' l'accorato appello di Ennio Morricone che, nel corso di un ...

È l'accorato appello lanciato dal celebre compositore e direttore d'orchestra Ennio Morricone che, nel corso di un intervento alla "Vita in Diretta", ha espresso estrema preoccupazione per i musicisti ...Non sento il bisogno di promuovere l'orchestra, è già promossa per se stessa per il lavoro che fa, ma veramente sono preoccupato". E' l'accorato appello di Ennio Morricone che, nel corso di un ...