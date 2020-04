Ennesima assurdità di Trump: luce Uv e iniezioni di disinfettanti contro il coronavirus (Di venerdì 24 aprile 2020) (foto: Getty Images)Un altro strabiliante show di The Donald. Il presidente degli Stati Uniti durante il briefing con la stampa sui lavori della task force anti-coronavirus ne ha sparate delle belle ipotizzando che sia possibile curare i pazienti Covid-19 con raggi Uv e iniezioni di disinfettanti. Donald Trump travisa completamente alcuni dati sugli effetti di agenti chimici e fisici sull’integrità del coronavirus fuori dal corpo umano, e, tra l’ironia e lo sconcerto sui social , costringe gli esperti, tra cui un commissario della Fda, a correre ai ripari raccomandando agli americani di non bere assolutamente i disinfettanti. https://www.youtube.com/watch?v=zicGxU5MfwE&feature=youtu.be coronavirus e disinfettanti Fin dai primi focolai, tutto il mondo sta usando prodotti chimici per contenere la diffusione di Sars-Cov-2, dal normale sapone agli igienizzanti ... Leggi su wired (Di venerdì 24 aprile 2020) (foto: Getty Images)Un altro strabiliante show di The Donald. Il presidente degli Stati Uniti durante il briefing con la stampa sui lavori della task force anti-ne ha sparate delle belle ipotizzando che sia possibile curare i pazienti Covid-19 con raggi Uv edi. Donaldtravisa completamente alcuni dati sugli effetti di agenti chimici e fisici sull’integrità delfuori dal corpo umano, e, tra l’ironia e lo sconcerto sui social , costringe gli esperti, tra cui un commissario della Fda, a correre ai ripari raccomandando agli americani di non bere assolutamente i. https://www.youtube.com/watch?v=zicGxU5MfwE&feature=youtu.beFin dai primi focolai, tutto il mondo sta usando prodotti chimici per contenere la diffusione di Sars-Cov-2, dal normale sapone agli igienizzanti ...

