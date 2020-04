Eni: Descalzi, ‘dividendi? vediamo ma tagliare cedola non soluzione per salvaguardare cassa’ (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Il 20 maggio sarà regolarmente in pagamento il saldo del dividendo 2019, poi vedremo cosa succederà tra fine maggio e giugno, e quale sarà l’impatto reale sui conti della semestrale. Ma sono convinto che tagliare i dividendi non sia la soluzione per salvaguardare la cassa, anzi è la strada più semplice che cura i sintomi ma non le cause del problema. Ci sono tante altre azioni da compiere prima di arrivare a tagliare la cedola o a ridurre il personale”.Ad affermarlo è l’ad di Eni, Claudio Descalzi in un’intervista a MF-Milano Finanza che sarà pubblicata domani.Descalzi spiega come in Eni sia stato deciso di differire al 2021 il pagamento del 50% della parte variabile che era atteso a luglio, insieme a un forte taglio nella politica di remunerazione.”Tutti i ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Descalzi - ‘Eni ha tenuto - mid-downstream andato molto bene’

Eni : Descalzi - ‘dividendi? troppo presto per dare indicazioni - vediamo evoluzione situazione’

Eni : Descalzi - ‘dividendi? troppo presto per dare indicazioni - vediamo evoluzione situazione’ (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Il 20 maggio sarà regolarmente in pagamento il saldo del dividendo 2019, poi vedremo cosa succederà tra fine maggio e giugno, e quale sarà l’impatto reale sui conti della semestrale. Ma sono convinto chei dividendi non sia laperla cassa, anzi è la strada più semplice che cura i sintomi ma non le cause del problema. Ci sono tante altre azioni da compiere prima di arrivare alao a ridurre il personale”.Ad affermarlo è l’ad di Eni, Claudioin un’intervista a MF-Milano Finanza che sarà pubblicata domani.spiega come in Eni sia stato deciso di differire al 2021 il pagamento del 50% della parte variabile che era atteso a luglio, insieme a un forte taglio nella politica di remunerazione.”Tutti i ...

riotta : Interessante commento del Senatore Morra alla lottizzazione #M5S come vi dico sempre Things Change. Dopo una campag… - Agenzia_Ansa : L'Eni chiude il primo trimestre dell'anno in perdita e rivede il piano industriale per il 2020 e il 2021.… - marcotravaglio : CARMELITANI DESCALZI Il primo burrascoso vertice di maggioranza per le nomine nelle società partecipate (Eni, Enel,… - BiancoCesare : RT @jacopo_iacoboni: Ma nessuno del M5S ha niente da ridire sugli incontri, rivelati dal Fatto, di Casaleggio con Descalzi, ad dell'Eni, co… - FabioSchinelli : @riotta @eni @beppe_grillo Per poi non dire che descalzi è anche bravo... -