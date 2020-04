Eni: Descalzi, ‘dividendi? troppo presto per dare indicazioni, vediamo evoluzione situazione’ (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “E’ ancora troppo presto per dare indicazioni sul dividendo, per dire cosa faremo. Il momento non è ancora arrivato. vediamo a che punto sarà la situazione per quanto riguarda l’emergenza Covid-19 tra un paio di mesi”. Ad affermarlo è l’ad di Eni, Claudio Descalzi, rispondendo agli analisti nel corso della conference call in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre. “vediamo che cosa succederà a maggio e a giugno. La fase critica dovrebbe essere finita e gradualmente si dovrebbe andare verso una normalizzazione della situazione”, sottolinea Descalzi. “Intanto continuiamo a lavorare per migliorare l’efficienza e ridurre i costi”, aggiunge l’ad di Eni. “E’ troppo presto per dare un aggiornamento sul dividendo. Non vogliamo ... Leggi su calcioweb.eu Eni sconta effetto pandemia su conti 1° trimestre. Descalzi : “Manteniamo grande solidità”

**Eni : Descalzi differisce 50% proprio incentivo a lungo termine al 2021**

