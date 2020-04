Emergenza Coronavirus: il bollettino di oggi della Protezione Civile (Di venerdì 24 aprile 2020) Emergenza Coronavirus: la conferenza stampa di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile del 24 aprile. Il bollettino Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha diramato il bollettino odierno riguardo la diffusione del Coronavirus in Italia. Ecco quindi il numero aggiornato di guariti, contagiati e deceduti. A oggi, 24 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 192.994, con un incremento rispetto a ieri di 3.021 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 106.527, con un decremento di 321 assistiti rispetto a ieri. Rispetto a ieri i deceduti sono 420 e portano il totale a 25.969. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 60.498, con un incremento di 2.922 persone rispetto a ieri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Imprese in ginocchio per l'emergenza coronavirus - l'appello dalle Eolie : 2 su 10 chiuderanno

Coronavirus in Sicilia: i dati aggiornati al 24 aprile

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (venerdì 24 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana ...

