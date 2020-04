Ellen Pompeo si difende per i vecchi commenti sul caso Weinstein: "Sono presi fuori contesto" (Di venerdì 24 aprile 2020) Il caso Harvey Weinstein si è ormai concluso, ma la star di Grey's Anatomy Ellen Pompeo è tornata a difendere dei commenti fatti due anni fa sull'argomento, spiegando come siano stati mal interpretati. Harvey Weinstein è stato condannato per molestie sessuali stupro, ma su Twitter ricompaiono dei commenti non esattamente felici di Ellen Pompeo in un Q&A di due anni fa, dove l'attrice di Grey's Anatomy aveva affermato che "bisogna essere in due per ballare il tango" parlando di molestie sessuali. L'interprete di Meredith Grey nel medical drama di ABC ha voluto chiarire le sue affermazioni ora che una clip da quel celebre Q&A sarebbe tornata a circolare su internet, con grande disappunto di molti utenti che hanno trovato insensibili i commenti fatti all'epoca. "Hey ragazze, mi spiace se queste clip vi stanno ... Leggi su movieplayer Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo chiarisce su Weinstein : “Video di due anni fa - non sapevo”

Ellen Pompeo replica alle accuse dei fan : “Non sapevo fosse uno stupratore”

Ellen Pompeo chiarisce su Weinstein : “Video di due anni fa - all’epoca non sapevo” (Di venerdì 24 aprile 2020) IlHarveysi è ormai concluso, ma la star di Grey's Anatomyè tornata are deifatti due anni fa sull'argomento, spiegando come siano stati mal interpretati. Harveyè stato condannato per molestie sessuali stupro, ma su Twitter ricompaiono deinon esattamente felici diin un Q&A di due anni fa, dove l'attrice di Grey's Anatomy aveva affermato che "bisogna essere in due per ballare il tango" parlando di molestie sessuali. L'interprete di Meredith Grey nel medical drama di ABC ha voluto chiarire le sue affermazioni ora che una clip da quel celebre Q&A sarebbe tornata a circolare su internet, con grande disappunto di molti utenti che hanno trovato insensibili ifatti all'epoca. "Hey ragazze, mi spiace se queste clip vi stanno ...

Italia_Notizie : Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo chiarisce su Weinstein: “Video di due anni fa, non sapevo” - tubigby : e esse posicionamento da ellen pompeo?????? mds - zazoomblog : Ellen Pompeo replica alle accuse dei fan: “Non sapevo fosse uno stupratore” - #Ellen #Pompeo #replica #accuse - cinemaniaco_fb : ?????????????? Ellen Pompeo si difende per i vecchi commenti sul caso Weinstein: 'Sono presi fuori contesto'… - FQMagazineit : Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo chiarisce su Weinstein: “Video di due anni fa, non sapevo” -