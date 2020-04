Ecco ove si sono contagiate le persone durante lockdown

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 24 aprile 2020) Doveavvenute le migliaia di contagiil, con le città deserte e la gente per la maggior parte in casa? Alla domanda ha dato definitivamente una risposta il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro nel resoconto settimanale sull'andamento dell'epidemia. "La gran parte delle infezioni ancora oggi si verifica fondamentalmente nelle strutture in cui si concentrano leanziane o disabili, la seconda quota è familiare, la terza in strutture sanitarie, una parte inferiore nelle strutture lavorative". Per la precisione il 44% di nuovi contagi è avvenuto nelle Rsa, il 24,7% in famiglia, il 10,8 in ospedale o ambulatorio e il 4,2% sul luogo di lavoro (i dati si riferiscono ad un campione di 4.500 casi). Ma l'epidemia, che in Lombardia sarebbe partita addirittura a gennaio se non prima, come si sta evolvendo?"Anche ...