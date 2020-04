“Durante il lockdown meglio che la spesa la facciano gli uomini | le donne sono lente”

Leggi su tpi

(Di venerdì 24 aprile 2020) Sindaco di Osaka: “lalente” E’ bufera in Giappone su Ichiro Matsui, sindaco della città di Osaka, che durante una conferenza stampa sull’emergenza Coronavirus e in particolare sulle misure diimposte un po’ ovunque nel mondo ha detto che a fare laal supermercato èche siano glipiuttosto che le. Il motivo? “Le– ha spiegato Matsui – impiegano più tempo a fare la, perché prendono in considerazione diversi prodotti e valutano quale sia l’opzione migliore. Gliafferrano rapidamente ciò che viene detto loro di acquistare in modo da non indugiare al supermercato ed evitano così uno stretto contatto con gli altri”. Secondo il sindaco di Osaka – ...