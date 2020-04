Dritto e Rovescio | Al Bano risponde a Feltri | «Se qualcuno vuole fare gli scoop dicendo

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 24 aprile 2020) AlLe polemiche sulle parole pronunciate da Vittoriocontro i meridionali continuano a tenere a banco, sui social (ieri Giordano si è dissociato dalle affermazioni del giornalista) come in tv. Ieri è toccato ad Al– ospite di– dire la sua sulla vicenda. Il cantante di Cellino San Marco ha esordito contestando l’anacronistico vizio di contrapporre Nord e Sud e di giudicare le persone in base alla loro provenienza territoriale. “Io sono italiano, dal Sud mi sono spostato al Nord, al Nord ho coronato tutti i miei sogni, il Nord è dentro di me. Non mi sento comedice ‘inferiore’, ma neanche ’superiore’. Cretini ci stanno in un luogo e cretini ci stanno nell’altro luogo, intellettuali in un luogo e intellettuali nell’altro… ma stiamo ancora a parlare ...