Dopo il Coronavirus ci muoveremo in bici e monopattini | ma le città non sono pronte

Leggi su tpi

(Di venerdì 24 aprile 2020) Uffici, ristoranti ed intere città in completa trasformazione: anche gli scenari urbani si preparano a mesi, e forse anni di distanziamento sociale, di limiti, ma anche, in un certo senso, di qualche opportunità. Nell’ambito della mobilità le città si preparano ad imporre limiti all’accesso alle metropolitanee agli autobus. Oltre le norme, giocheranno poi un ruolo i comportamenti spontanei dei cittadini, presumibilmente poco inclini a frequentare luoghi o vagoni affollati. In un contesto come questo, con le necessità di spostamento che impone la nostra epoca, le realtà urbane del futuro dovranno sempre più lasciare spazio a piste ciclabili,e scooter elettrici. L’uso dell’automobile per tutti non sarebbe infatti sostenibile. Una trasformazione così grande richiede però i giusti ...